В учебные заведения Перми приходят сообщения о минировании В минтербезе прокомментировали информацию

Олег Антонов

В Перми на электронные почты различных организаций поступают сообщения о минировании. Случаи ложных угроз, в частности, зафиксированы в учебных заведениях города 10 марта. Об этом «Новому компаньону» сообщили в минтербезе региона.

В ведомстве рассказали, что оперативные службы уже проводят проверки. Граждан просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

«Вся информация о ситуации доступна на официальных ресурсах. Напоминаем, что за ложное сообщение о минировании, совершённое из хулиганских побуждений, предусмотрена ответственность по ст. 207 УК РФ. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы», — заявили в министерстве.

Ранее perm.aif.ru сообщил об эвакуации Пермского института железнодорожного транспорта (филиал Поволжского государственного университета путей сообщения). По данным очевидцев, студентов и преподавателей отправили в здание общежития.

