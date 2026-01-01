Проект «МолоТ» объединит молодых сотрудников промпредприятий Прикамья Возраст участников — от 18 до 35 лет Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

«МолоТ» (Молодежный труд) приглашает команды предприятий региона принять участие в соревнованиях, которые охватывают спортивные, интеллектуальные и творческие дисциплины.

Цель проекта — поддержка сотрудников, создание условий для самореализации и укрепление профсвязей. Региональный этап приурочен к Году единства народов России и Году промышленности в Пермском крае. Участвовать могут команды из работников реального сектора экономики: промышленных, сельскохозяйственных, строительных, транспортных и других организаций, производящих товары или оказывающих услуги. Возраст участников — 18-35 лет. В одной из дисциплин могут участвовать молодые семьи с детьми 6-11 лет, где оба родителя относятся к работающей молодежи. Сборные команды из нескольких предприятий не допускаются.

Чтобы попасть в основной этап, необходимо стать победителем отборочных соревнований. Муниципальные туры уже начались, их организаторы направили уведомления до 1 марта.

Предприятия, которые хотят провести корпоративный отбор, могут уведомить об этом до 30 апреля 2026 года по электронной почте molot.permskiikrai@yandex.ru. Корпоративный тур должен пройти до 30 мая 2026 года по минимум двум дисциплинам. Итоговые заявки необходимо отправить до 30 мая.

Региональный этап включает девять дисциплин: настольный теннис, мини-футбол, волейбол, беговую эстафету, шахматы, городки, интеллектуальную игру «КВИЗ», конкурс видеороликов о рабочих профессиях и семейную эстафету. Также пройдет чемпионат по вышибалам.

Победители смогут войти в сборную региона для участия в окружном финале в августе 2026 года. Состав команды будет опубликован до 5 июля.

