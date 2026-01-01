Предприятие «Газпрома» в Прикамье оштрафовали за задержки подключения домов к сетям Жалобы в УФАС пришли из посёлка Горный Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители п. Горный Пермского округа пожаловались в УФАС на задержку подключения их домов к газоснабжению. Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве.

По условиям договоров о технологическом присоединении, компания должна была выполнить работы до 2025 года. Однако к этому времени подключение не было завершено. Хотя впоследствии были заключены дополнительные соглашения о продлении сроков до января 2026 года, они тоже не были выполнены.

В результате нарушения сроков УФАС наложило на компанию штраф 600 тыс. руб. Помимо этого, организация получила предписание о необходимости завершить подключение в течение месяца.

Представители компании заявили о готовности выполнить обязательства, но как только позволят погодные условия.

