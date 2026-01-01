Экс-директор пермского издания возглавила свердловскую «Областную газету» Мария Базунова руководила ранее пермским филиалом «Комсомольской правды» Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

Бывший директор регионального филиала «Комсомольской правды» в Пермском крае Мария Базунова назначена руководителем официального издания Свердловской области «Областная газета», учредителями которой являются губернатор и Законодательное собрание региона. Соответствующее решение было принято главой Свердловской области Денисом Паслером.

Как сообщает «Коммерсантъ-Урал», к новым обязанностям она приступила 10 марта. Перед ней поставлена задача обеспечить современное развитие «Областной газеты», укрепить роль издания как источника информации о Среднем Урале и работе властей, нарастить присутствие в соцсетях, а также уделить внимание мультимедийным форматам и расширить охват читателей печатной версией.

Отмечается, что Мария Базунова несколько лет возглавляла муниципальную газету «Знамя Победы» в Сухом Логу, с 2017 года работала директором «КП-Принт» в Екатеринбурге, с августа 2018-го по февраль 2019 года возглавляла «Комсомольскую правду» в Пермском крае, а затем вернулась в Свердловскую область. Кроме того, она занималась развитием работы с контрагентами в редакциях информагентств Ura.ru и «ФедералПресс».

