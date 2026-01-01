В Перми на тяговой подстанции № 1 в апреле начнутся пусконаладочные работы Всего планируется построить семь подстанций Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми продолжается обновление трамвайной инфраструктуры, важной частью которого является возведение тяговых подстанций. Компания «Мовиста Регионы Пермь» сейчас строит тяговую подстанцию № 1. Зимой были завершены работы по возведению фундамента, начата поставка оборудования, а в апреле планируют приступить к пусконаладочным работам.

В компании также сообщили, что по трём другим тяговым подстанциям уже оформлены необходимые документы для начала реконструкции.

Тяговые подстанции играют ключевую роль в работе трамвайной системы, обеспечивая контактную сеть электроэнергией и защищая оборудование от перегрузок. Без них движение трамваев было бы невозможно.

Количество тяговых подстанций в городе зависит от протяженности трамвайных путей, интенсивности движения и других факторов. Современные низкопольные трамваи потребляют больше электроэнергии, что делает строительство тяговых подстанций важным элементом концессионного соглашения. В рамках модернизации в Перми планируется построить семь тяговых подстанций.

ООО «Мовиста Регионы Пермь» — специализированная организация, созданная для управления строительством и монтажными работами в рамках концессионного соглашения по обновлению электротранспорта в Перми. Входит в группу компаний «Мовиста».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.