Жителей Перми призвали сдавать старые автомобильные шины Их отправят на переработку Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми продолжается бесплатный приём старых автомобильных шин в специальные контейнеры. Департамент ЖКХ подчёркивает: для правильной утилизации покрышек их следует отправлять на переработку. Этот социальный проект реализуется АО «ПРО ТКО» при содействии городских властей. Специальные контейнеры помогают уменьшить количество нелегальных свалок.

Контейнеры размещены по следующим адресам: ул. 2-я Баранчинская, 10, ул. Магистральная, 88, ул. Монастырская, 161, ул. Писарева, 7, ул. Полазненская, 105.

С момента запуска проекта на переработку уже отправлено свыше 520 тонн автомобильных шин, из них 18,5 тонны — в январе 2026 года.

Автомобильные шины относятся к IV классу опасности и не подлежат сжиганию, выбрасыванию в водоёмы или оставлению на контейнерных площадках. После переработки их используют для изготовления покрытий, асфальта, резины и других материалов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.