Константин Долгановский

Архив ИД «Компаньон»

Выживший в морозы в Прикамье турист продолжает лечение в больнице. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

«Мужчина продолжает лечение в больнице, находится в состоянии средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — прокомментировали в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Уфе простились с четырьмя туристами, погибшими в горах Пермского края на горе Гроб.

Группа из пяти мужчин выдвинулась на снегоходах из деревни Золотанка в направлении плато Кваркуш 20 февраля. Маршрут планировалось завершить за четыре дня, однако группа не вышла на связь в условленное время. Поисково-спасательные мероприятия стартовали 27 февраля и были завершены 1 марта.

Четверо участников похода — Алик Камалов, Александр Моцный, Дмитрий Чернов и Юсеф Абу-Обайда — скончались от переохлаждения. Церемония прощания с погибшими состоялась утром 8 марта; в ней приняли участие несколько сотен человек.

