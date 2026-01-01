Выживший в морозы в Прикамье турист продолжает лечение в больнице
Его состояние оценивается как средней степени тяжести
Выживший в морозы в Прикамье турист продолжает лечение в больнице. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
«Мужчина продолжает лечение в больнице, находится в состоянии средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — прокомментировали в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Уфе простились с четырьмя туристами, погибшими в горах Пермского края на горе Гроб.
