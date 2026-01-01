В Перми на одного жителя построено 1,75 «квадрата» нового жилья По этому показателю в рейтинге российских городов Пермь находится в третьем десятке Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краснодар и Тюмень лидируют в России по количеству строящихся квартир на душу населения, сообщает РИА Новости. Пермь заняла в рейтинге 23-е место, а Саратов и Нижний Тагил замыкают сотню.

Эксперты отмечают, что 2025 год стал успешным для российского строительства. Введено более 108,1 млн кв. м жилья, что на 0,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако ситуация в отрасли складывается крайне неоднородно.

В абсолютных показателях лидером по объёму строительства остается Москва. Здесь в прошлом году возвели 16,6 млн кв. м нового жилья. Второе место занимает Екатеринбург — 5,56 млн кв. м, замыкает тройку Краснодар — 5,54 млн.

При этом в относительных показателях (на душу населения) Краснодар лидирует с 4,39 кв. м на человека. Второе место занимает Тюмень с 3,93 кв. м на жителя. Третье место у Майкопа, где объём строительства вырос более чем вдвое, достигнув 3,57 кв. м на человека.

Пермь находится «в середняках», занимая 23 место с показателем 1,75 кв. м на одного жителя.

Москва оказалась значительно ниже — на 39-м месте с показателем 1,25 кв. м на душу населения. Санкт-Петербург с 0,9 кв. м занимает только 57-ю позицию.

На последнем месте рейтинга находится Саратов с 0,11 кв. м жилья на душу населения. Также низкие показатели у Нижнего Тагила (0,15), Новокузнецка (0,16) и Комсомольска-на-Амуре (0,18). Эксперты отмечают, что в этих городах практически нет индустриального многоквартирного строительства.

