В минздраве Прикамья рассказали о состоянии школьника, на которого с ножом напал одноклассник Мальчик продолжает лечение в стационаре

Константин Долгановский

Состояние мальчика, на которого одноклассник напал с ножом в школе Александровска, оценивается как удовлетворительное. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«Ребенок продолжает лечение в условиях стационара, находится в удовлетворительном состоянии», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, 19 февраля 2026 года в образовательном учреждении Пермского края произошел инцидент с применением ножа: один из учеников пронёс холодное оружие на территорию школы и нанёс ранения сверстнику.

Подозреваемый в нападении задержан следственными органами СК России. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ходе расследования проведён обыск в помещении организации, имеющей отношение к фигуранту, изъята документация, представляющая интерес для следствия. Ведётся опрос свидетелей и иных лиц, обладающих значимой информацией по делу.

Пострадавшему была экстренно проведена операция в краевой клинической больнице им. Е.А. Вагнера (Березники), после чего он был переведён в пермское медучреждение для дальнейшего лечения. Текущее состояние пациента врачи оценивают как стабильное.

Отдельно Следственным управлением СК РФ по Пермскому краю предъявлено обвинение 16-летней жительнице Пскова в пособничестве покушению на убийство. Согласно материалам дела, в феврале 2026 года она в переписке через мессенджер передавала указания и рекомендации 13-летнему жителю Александровска (Пермский край). Под влиянием этих сообщений подросток 19 февраля совершил нападение с ножом на одноклассника. Подозреваемая задержана в Пскове и этапирована в Пермь для участия в следственных действиях.

