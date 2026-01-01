Прощание с легендарной лётчицей состоится 12 марта в Перми Поделиться Твитнуть

Галина Смагина

Администратор

newsko.ru

Прощание с Галиной Смагиной, первой в России женщиной-капитаном пассажирского лайнера Ту-154, состоится 12 марта с 11:00 до 12:30 в фойе Авиационного техникума, где Галина Олеговна работала преподавателем. Вход с ул. Екатерининской/Горького. Об этом сообщил сын Галины Олеговны.

Отпевание — в храме Святого апостола Андрея Первозванного (ул. Старцева, 140а) в 13:20.

Галина Олеговна будет похоронена на Северном кладбище, рядом с отцом.

Как уже писал «Новый компаньон», прославленная лётчица, почётный гражданин Перми, лауреат Строгановской премии скончалась 8 марта на 84-м году жизни.

