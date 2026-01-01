С 1 апреля в Пермском крае открывается охота на бурого медведя Квота составляет более 1,2 тысячи особей Поделиться Твитнуть

С 1 апреля текущего года стартует сезон охоты на бурого медведя в Пермском крае. Период охоты продлится до 31 мая. Ежегодно охотники используют лишь около 18% от общего лимита добычи, установленного властями региона. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды Прикамья.

Общий объём квоты на добычу бурых медведей на весь сезон охоты с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026 года установлен на уровне 1224 особей. Для общедоступных охотничьих угодий Пермского края выделено 330 особей, которые распределятся среди заявителей в порядке очереди, установленной датой и временем подачи заявок.

Заявления на выдачу разрешений принимаются за 10 календарных дней до открытия сезона охоты на каждый отдельный вид животного ресурса.

Кроме того, с 1 сентября 2025 года введены обновленные Правила оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, утверждённые приказом Министерства природных ресурсов России (№178 от 7 апреля 2025 года). Согласно новым правилам, заявление на разрешение охоты на копытных животных и медведя должно содержать сроки охоты длительностью не более 30 календарных дней подряд (не более двух последовательных периодов).

