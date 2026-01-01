Приставы помогли вернуть зданию в особо охраняемой зоне Перми первоначальный вид С фасада демонтированы кондиционеры Поделиться Твитнуть

фото: domofoto

Судебные приставы вернули зданию в историческом центре Перми его первоначальный облик. Индивидуальный предприниматель демонтировал кондиционеры, установленные на фасаде дома №94 по ул. Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

Ранее государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края выявила, что на здании размещены два наружных блока кондиционеров. Это нарушало требования к сохранению историко-архитектурной среды центра города, установленные региональным законодательством. Собственнику помещения было направлено предостережение о недопустимости таких изменений. Однако предписания не были выполнены, что привело к обращению в суд.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что ответчик нарушил запрет на установку сплит-систем на фасаде здания в особо охраняемой зоне. Суд удовлетворил требование истца и обязал собственника демонтировать кондиционеры и провести ремонт поврежденной части фасада.

Решение суда было передано на исполнение в отдел судебных приставов Дзержинского района ГУФССП России по Пермскому краю. Несмотря на уведомление о необходимости исполнения, владелец здания не выполнил требования в установленный срок. В результате судебным приставом был наложен исполнительский сбор в размере 5 тыс. руб. Это стимулировало исполнение судебного решения, и вскоре кондиционеры были демонтированы, а фасад здания восстановлен в первоначальном виде.

