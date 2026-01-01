Предложенный пермской школьницей эксперимент проведут на МКС Поделиться Твитнуть

Ученица пермской школы № 93 Алёна Варлашова разработала эксперимент по изучению действия нефтеразрушающих бактерий в условиях микрогравитации. Её идея была представлена на открытом уроке «Разговоры о важном», где присутствовал президент России Владимир Путин. Именно этот проект планируется реализовать на Международной космической станции. За свою работу Алёна удостоилась главной просветительской награды страны на конкурсе «Знание.Премия», заняв первое место в номинации «Юный просветитель года».

С младших классов Алёна активно участвует в «Клубе юных изобретателей» при школе № 93, которым руководит Раиль Галеев. За это время она разработала 15 проектов. Среди них — установка «Зелёная матрешка», предназначенная для вертикального выращивания растений, экологически чистые шумопоглощающие обои и отвертки с индикатором радиочастотного излучения.

