Житель Перми отсудил 100 тысяч за навязанную онлайн-услугу при покупке машины Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Ленинский районный суд Перми удовлетворил иск местного жителя, который требовал вернуть деньги за дополнительную услугу, навязанную при оформлении автокредита, об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

В апреле 2025 года пермяк приобрёл автомобиль в кредит. Вместе с машиной он подписал договор на комплексную услугу ADVISOR CERTIFICATE, которая стоила 100 тыс. руб.

Как выяснилось в суде, услуга включала юридические консультации и доступ к сервису ADVISOR CONNECT. Однако фактически она была оплачена за счёт кредитных средств, и покупатель не обращался за этими услугами. Деньги были переведены на счета ООО «ДЖИ ТИ ТРЕЙД» и ООО «Технологии информационной поддержки».

Когда мужчина понял, что услуга ему не нужна, он направил компаниям заявления с отказом от договора и просьбой вернуть средства. Но в досудебном порядке его требование не было удовлетворено, и он обратился в суд.

Истец просил взыскать с ответчиков солидарно уплаченную сумму, компенсацию морального вреда, проценты и судебные расходы. Изучив обстоятельства дела, Ленинский районный суд встал на сторону потребителя.

Решением суда с ООО «ДЖИ ТИ ТРЕЙД» и ООО «Технологии информационной поддержки» солидарно взысканы 183 тыс. руб. Кроме того, с ответчиков взыскана госпошлина в доход местного бюджета. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.