Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пермском крае снизился на 18% В некоторых группах детских садов и классов школ приостановлен учебный процесс

Константин Долгановский

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пермском крае продолжил снижение. Как сообщает краевой Роспотребнадзор, со 2 по 8 марта в регионе было зарегистрировано 11,2 тыс. таких случаев, что на 18,7% ниже показателя предыдущей недели.

Лабораторный мониторинг показал, что среди больных с респираторными симптомами циркулируют вирусы гриппа, а также возбудители негриппозной этиологии, такие как риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы. В целом отмечается, что эпидпорог в крае не превышен.

В то же время, в некоторых детских коллективах за прошедшую неделю был временно приостановлен образовательный процесс. В частности, речь идёт о 51 группе в 36 дошкольных организациях, о 58 классах 26 школ, а также о 14 группах в трёх учреждениях среднего профессионального образования.

