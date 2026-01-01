За 9 марта в Прикамье удалось потушить шесть пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За понедельник, 9 марта, в Пермском крае удалось потушить шесть пожаров. Два из них произошли в Перми, по одному — в Березниковском, Сивинском, Карагайском и Юсьвинском муниципальных округах. Пострадавших и погибших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения новых возгораний в этот же день более 200 профилактических групп, состоящих из 431 человека, обошли 1789 жилых домов, проинструктировали 5838 местных жителей о мерах пожарной безопасности и распространили 2135 листовок с важной информацией.

Жителям и гостям Пермского края напомнили, что при первых признаках пожара нужно немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».

