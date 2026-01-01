Суд отказал в изъятии здания за театром оперы и балета в Перми из собственности РФ Объект культурного наследия находится в ненадлежащем состоянии Поделиться Твитнуть

Небольшой зелёный особнячок на ул. Советской, 26 занимала военная кафедра вуза, сейчас он стоит закрытым

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел иск краевой инспекции по охране объектов культурного наследия (ОКН) к Управлению Росимущества по региону об изъятии из собственности РФ исторического здания за театром оперы и балета в Перми с его последующей реализацией на торгах. Речь идёт об ОКН регионального значения — памятник «Дом жилой В.М. Жукова» (ул. Советская, 26).

Как отмечается в судебных документах, истец считает, что системное и продолжительное ненадлежащее содержание спорного объекта Росимуществом привело к ухудшению его текущего состояния и поставило под угрозу его ценность как ОКН. Со стороны ответчика было допущено ненадлежащее бесхозяйное содержание объектов недвижимого имущества, что привело к его неудовлетворительному состоянию.

По информации Росимущества, до обращения в суд инспекция не обращалась в ведомство с требованиями, связанными с ремонтом объекта. Кроме того, здание передано на праве оперативного управления Пермскому медицинскому университету, основания для отчуждения государственного имущества не предусмотрены действующими нормами гражданского законодательства.

В 2020 году между университетом и инспекцией было заключено соглашение об исполнении функций заказчика на разработку научно-проектной документации для реставрации Дома Жукова. Для этих целей инспекция заключила госконтракт с ООО «Стройреставратор», документация была разработана и в 2022 году передана университету, но положительное заключение экспертизы заявителю не было передано.

Главгосэкспертиза по результатам проведённой проверки выявила недостатки и отказала в принятии этих документов на государственную экспертизу. В декабре 2022-го ПГМУ сообщил инспекции о выявленных недостатках и просил направить документацию на доработку, что и было сделано, после чего доработанная документация должна быть направлена в адрес инспекции. Для получения финансирования вуз подавал заявку в информационно-аналитическую систему мониторинга финансово-хозяйственной деятельности учреждений Минздрава РФ на ремонт, реставрацию и приспособление ОКН к современным условиям, но заявка была отклонена из-за отсутствия доработанного проекта и пройденной экспертизы. Университет не являлся заказчиком проекта и не имеет оснований для обращения к разработчику для устранения имеющихся замечаний.

Суд полагает, что требование инспекции в данный момент является избыточным и преждевременным, иск о возложении обязанности на собственника объекта произвести мероприятия по его сохранению инспекцией не заявлялся. Требования истца были отклонены.

Здание по ул. Советской, 26 было построено в 19 веке в стиле модерн. Первым его владельцем был мещанин Кондратий Рядной, в 1815 году его приобрёл купец Дмитрий Смышляев. В 1842 году дом сильно пострадал от пожара, после чего его восстановил действующий статский советник Владимир Жуков. Затем в 1911 году дом выкупила жена оханского мещанина Зинаида Солодовникова, и в 1912 году здание было перестроено. После здесь размещалась пермская контора «Товарищества нефтяного производства братьев Нобель».

