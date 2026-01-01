Суд отказал в изъятии здания за театром оперы и балета в Перми из собственности РФ
Объект культурного наследия находится в ненадлежащем состоянии
Арбитражный суд Пермского края рассмотрел иск краевой инспекции по охране объектов культурного наследия (ОКН) к Управлению Росимущества по региону об изъятии из собственности РФ исторического здания за театром оперы и балета в Перми с его последующей реализацией на торгах. Речь идёт об ОКН регионального значения — памятник «Дом жилой В.М. Жукова» (ул. Советская, 26).
Как отмечается в судебных документах, истец считает, что системное и продолжительное ненадлежащее содержание спорного объекта Росимуществом привело к ухудшению его текущего состояния и поставило под угрозу его ценность как ОКН. Со стороны ответчика было допущено ненадлежащее бесхозяйное содержание объектов недвижимого имущества, что привело к его неудовлетворительному состоянию.
По информации Росимущества, до обращения в суд инспекция не обращалась в ведомство с требованиями, связанными с ремонтом объекта. Кроме того, здание передано на праве оперативного управления Пермскому медицинскому университету, основания для отчуждения государственного имущества не предусмотрены действующими нормами гражданского законодательства.
В 2020 году между университетом и инспекцией было заключено соглашение об исполнении функций заказчика на разработку научно-проектной документации для реставрации Дома Жукова. Для этих целей инспекция заключила госконтракт с ООО «Стройреставратор», документация была разработана и в 2022 году передана университету, но положительное заключение экспертизы заявителю не было передано.
Главгосэкспертиза по результатам проведённой проверки выявила недостатки и отказала в принятии этих документов на государственную экспертизу. В декабре 2022-го ПГМУ сообщил инспекции о выявленных недостатках и просил направить документацию на доработку, что и было сделано, после чего доработанная документация должна быть направлена в адрес инспекции. Для получения финансирования вуз подавал заявку в информационно-аналитическую систему мониторинга финансово-хозяйственной деятельности учреждений Минздрава РФ на ремонт, реставрацию и приспособление ОКН к современным условиям, но заявка была отклонена из-за отсутствия доработанного проекта и пройденной экспертизы. Университет не являлся заказчиком проекта и не имеет оснований для обращения к разработчику для устранения имеющихся замечаний.
Суд полагает, что требование инспекции в данный момент является избыточным и преждевременным, иск о возложении обязанности на собственника объекта произвести мероприятия по его сохранению инспекцией не заявлялся. Требования истца были отклонены.
Здание по ул. Советской, 26 было построено в 19 веке в стиле модерн. Первым его владельцем был мещанин Кондратий Рядной, в 1815 году его приобрёл купец Дмитрий Смышляев. В 1842 году дом сильно пострадал от пожара, после чего его восстановил действующий статский советник Владимир Жуков. Затем в 1911 году дом выкупила жена оханского мещанина Зинаида Солодовникова, и в 1912 году здание было перестроено. После здесь размещалась пермская контора «Товарищества нефтяного производства братьев Нобель».
