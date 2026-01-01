В Перми нелегальных мигрантов начали разыскивать с помощью БПЛА Рейд провели на стройплощадке в центре города Поделиться Твитнуть

фото: завод "Машиностроитель"

Сотрудники Управления по вопросам миграции Главного управления МВД по Пермскому краю совместно с полицейскими из Ленинского района Перми и операторами беспилотных воздушных судов провели рейд на строительной площадке в краевом центре.

В ходе проверки, организованной в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант», полицейские обнаружили 58 иностранных работников. Девять из них не смогли предъявить документы, разрешающие им работать в России. На всех нарушителей были составлены административные протоколы. Также проверяется работодатель, которому может грозить штраф более 2 млн руб.

«Использование беспилотных летательных аппаратов позволяет полицейским эффективно контролировать мигрантов на больших строительных объектах и предотвращать их попытки скрыться. Кроме того, с помощью дронов можно установить, какой вид работ выполняют иностранные рабочие, и сопоставить его с профессией, указанной в патенте. Подобные проверки будут продолжены, и в них также будут задействованы беспилотные воздушные суда», — заявили в ГУ МВД по региону.

