Число инфекционных заболеваний в Прикамье снизилось на 20% Всего за год было выявлено 779 случаев

Константин Долгановский

По итогам 2025 года в Прикамье было зафиксировано снижение числа инфекционных заболеваний. Как сообщает «Рифей» со ссылкой на краевой Роспотребнадзор, показатель сложился на 20% ниже среднемноголетнего уровня.

По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация в регионе в целом оценивается как стабильная. Всего за 2025 год было зарегистрировано 779 тыс. случаев инфекционных заболеваний, достигнуто снижение и стабилизация показателей по 67-ми формам из 85-ти.

По ряду инфекций в Пермском крае сохраняется напряжённость. В их число вошли внебольничные пневмонии, менингококковая инфекция, ветряная оспа, сальмонеллёз, норовирусная и энтеровирусная инфекции, хронический гепатит С, геморрагическая лихорадка, клещевой энцефалит и болезнь Лайма.

При этом план Национального календаря профилактических прививок был перевыполнен и составил 102%. По актуальным инфекциям было привито 332 тыс. жителей Прикамья, в том числе 302 тыс. — против клещевого вирусного энцефалита. Закупка вакцин из бюджета края была профинансирована на 490 млн руб.

