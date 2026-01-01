В Прикамье простятся с двумя военнослужащими из Верещагинского округа Вячеслава Сосунова и Алексея Кылосова похоронят 10 марта Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

В Верещагинском округе проводят в последний путь погибших в ходе специальной военной операции гвардии рядового Вячеслава Сосунова и младшего сержанта Алексея Кылосова. Об этом сообщили в местной администрации.

Вячеслав Сосунов родился 22 июля 1970 года в п. Зюкайка. Получив профессию электрогазосварщика в одном из пермских училищ после школы, он отслужил срочную службу и работал на ремонтном заводе. В зоне СВО занимал должность заместителя командира взвода штурмовой роты. Он погиб 16 июля 2025 года. Его ждали дома мать, сестра, жена и сын.

Алексей Кылосов родился 5 октября 1983 года в Очёре. Вырос в многодетной семье. Родители воспитали его вместе с четырьмя братьями и сестрами. Окончив школу, он освоил специальность электрогазосварщика в Строгановском колледже. Трудился на железной дороге, ПРМЗ, Очёрском машзаводе. В составе СВО Алексей служил стрелком стрелкового отделения. Погиб 31 января 2026 года.

Траурные церемонии пройдут 10 марта: прощание с Вячеславом Сосуновым состоится в 11:00 в клубе «Мастер» п. Зюкайка, а с Алексеем Кылосовым – в 13:00 во Дворце досуга Верещагино. Администрация Верещагинского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким погибших.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.