Ночью 10 марта температура в Прикамье опустилась до -35 градусов Холоднее всего было в Осе

Пермские синоптики рассказали о минимальных температурах, зафиксированных в ночь на 10 марта по метеостанциям Пермского края. Холоднее всего было в Осе -35,4°С. В этом городе Прикамья самый низкий мартовский минимум в последний раз был отмечен в 2013 году. Также было очень холодно в Кунгуре: -33,5°С (самый низкий мартовский минимум в XXI веке).

Морозы пришли и в Чернушку (-31,8°С) с Губахой (-30,8°С).

В других территориях региона были отмечены следующие значения:

— Ножовка -29°;

— Чермоз -28,4°;

— Кудымкар -27,6°;

— Лысьва -27,5°;

— Березники -27°;

— Пермь -26,9°;

— Бисер -25,9°.

На остальной территории в ночь на 10 марта было -20…-25°С. Теплее всего, как и ожидалось, на северо-западе региона.

Как отмечают метеорологи, очень сильные морозы в Южном Предуралье и в Поволжье были связаны с установлением здесь безветренной погоды в гребне антициклона.

