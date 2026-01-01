Количество DDoS-атак на Пермский край в 2025 году выросло в три раза Показатель по Уралу составил 11% от общего числа в российских регионах Поделиться Твитнуть

Фото: freepik / freepik.com

В Пермском крае и регионах Уральского федерального округа количество DDoS-атак в 2025 году выросло в три раза по сравнению с предыдущим годом. По результатам исследования цифровой экосистемы МТС, всего было отражено более 6 тыс. атак.

В списке самых атакуемых регионов России Урал занял пятое место. Количество зафиксированных атак на эту территорию составило 11% от общего числа инцидентов в стране.

Как сообщают аналитики, самыми атакуемыми отраслями на Урале стали госсектор, промышленность и ретейл. В списке также появились строительство и здравоохранение, что может говорить о поиске злоумышленниками наименее защищённых от DDoS отраслей.

«Смещение целей злоумышленников в сторону социально и инфраструктурно значимых отраслей требует от организаций пересмотра подходов к кибербезопасности. Прямой финансовый ущерб от простоя, потеря клиентов и подрыв доверия — это реальные риски, которые всё более актуальны не только для столичных, но и для региональных компаний», — прокомментировал руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании RED Security Михаил Горшилин.

Самая продолжительная атака была зафиксирована в июле, её длительность превысила трое суток. Самая мощная была произведена в марте, она достигала 140 Гбит/с. В марте количество атак в четыре раза превысило среднемесячные значения по году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.