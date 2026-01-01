Долг с пермского производителя ракетных двигателей могут взыскать принудительно 6 марта арбитраж выдал исполнительный лист Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края выдал исполнительный лист по делу о взыскании с АО «Протон-ПМ» задолженности в 41,9 млн руб. Об этом «Новому компаньону» сообщили в суде.

Производитель ракетных двигателей проиграл спор ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королёва». Изначально РКК «Энергия» требовала взыскать с пермского предприятия 54,6 млн руб. Конфликт возник из-за задолженности по договору, который был заключен ещё в начале 2023 года. В итоге суд удовлетворил иск частично и присудил АО «Протон-ПМ» выплатить 41,9 млн руб.: 34,6 млн основного долга по договору, 6,5 млн руб. неустойки и 780,7 тыс. руб. судебных расходов на оплату госпошлины.

Исполнительный лист суд выдал 6 марта 2026 года.

ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королёва» (структура «Роскосмоса») — одно из ведущих предприятий космической промышленности России. Основная деятельность: разработка и производство ракетно-космической техники. Предприятие является разработчиком ракет-носителей, спутников, автоматических межпланетных станций, пилотируемых космических кораблей, пилотируемых орбитальных станций и их модулей. Главная организация корпорации находится в Королёве (Московская обл.), филиал — на космодроме Байконур (Казахстан).

