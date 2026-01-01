Жители Прикамья стали обращаться за строительной экспертизой в шесть раз чаще Спрос на урегулирование споров по сделкам с недвижимостью вырос почти в пять раз Поделиться Твитнуть

Эксперты «Авито Услуг» провели анализ динамики спроса на юридические услуги в Пермском крае с января по февраль 2026 года и сравнили его с аналогичным периодом предыдущего года. Традиционно начало года характеризуется увеличением запросов на подготовку документов, но в 2026 году интерес к ряду юридических услуг значительно вырос. Пользователи платформы стали чаще обращаться за профессиональной помощью в решении правовых вопросов и оформлении документов.

По данным «Авито Услуг», особенно заметный рост спроса в Пермском крае наблюдается в сфере экспертизы и оценки — он увеличился в 2,3 раза за прошедший год. Услуги семейного права стали востребованы в 2,1 раза чаще, а наследственные вопросы — в 2 раза. Также вырос интерес к автомобильному (на 81%) и уголовному праву (на 68%).

Спрос на регистрацию товарных знаков увеличился на 9%, что указывает на активность пользователей, занимающихся предпринимательской деятельностью и защитой интеллектуальной собственности.

Пермяки стали чаще обращаться за услугами сопровождения сделок и проверки юридической чистоты документов. Спрос на урегулирование споров по сделкам с недвижимостью вырос в 4,7 раза, на рецензирование отчётов и заключений — в 2,6 раза. Интерес к автоэкспертизе увеличился вдвое. Сопровождение сделок с недвижимостью стало востребовано на 54% чаще, а строительная экспертиза — в 5,8 раза.

«Мы отмечаем, что пользователи всё чаще обращаются за превентивными юридическими услугами. Люди стали более ответственно подходить к сделкам и оформлению документов, предпочитая доверить экспертизу профессионалам, чтобы избежать финансовых рисков. Рост онлайн-поиска юристов связан с общей цифровизацией всех сфер жизни и бизнеса. Пользователи всё чаще выбирают специалистов через цифровые платформы, и «Авито» становится основным каналом для решения различных правовых вопросов, от семейных консультаций до сложных экспертиз», — отметил Александр Семочкин, руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах».

