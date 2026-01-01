Спортсменка из Прикамья стала абсолютной победительницей Первенства России по фристайлу Турнир проходил в Красноярске Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено СШОР «Огонёк».

Воспитанница чусовской спортивной школы олимпийского резерва «Огонёк» Юлия Семенюк стала абсолютной победительницей Первенства России по фристайлу среди юниорок. Турнир проходил в Красноярске 7 и 8 марта.

В первый день соревнований Юлия Семенюк заняла первое место в дисциплине могул. На второй день она вновь поднялась на высшую ступень пьедестала, победив в парном могуле.

В Центре спортивной подготовки Пермского края поздравили Юлию и её тренера Никиту Брагина с успешным выступлением.

