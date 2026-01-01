С начала года в Пермском крае в суд направили 13 уголовных дел против «дропперов» В девяти случаях обвиняемыми стали несовершеннолетние Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следственный комитет России обращает внимание на рост противоправной активности среди молодежи, связанной с участием в преступных схемах под названием «дроппинг». «Дропперы» — это люди, которых преступные группировки используют для перемещения и перевода денег, полученных незаконным путем. Эти средства могут быть добыты в результате кибермошенничества, торговли наркотиками или других тяжких преступлений.

Преступники активно вербуют подростков, играя на их доверчивости и желании быстро заработать. Молодым людям предлагают простые задания: снять наличные с карты, перевести деньги через терминал или передать купюры третьим лицам. Иногда им предлагают оформить банковские карты и продать их за вознаграждение. Важно понимать, что если такие карты использовались в преступных целях, их владелец может стать фигурантом уголовного дела.

За два месяца 2026 года в Пермском крае СК России завершил и направил в суд 13 уголовных дел о незаконном обороте средств платежей. В девяти случаях обвиняемыми стали несовершеннолетние. Подростков вовлекают в преступную деятельность через закрытые чаты, мессенджеры и социальные сети, где им обещают легкие деньги и создают иллюзию безопасности. После первого противоправного действия их могут шантажировать, угрожая раскрыть информацию родителям или правоохранительным органам, что вынуждает их продолжать преступную деятельность.

Еще одной тревожной тенденцией стало использование так называемых сим-боксов для смены сим-карт. Молодые люди, вербуемые анонимными кураторами, выполняют эту несложную работу, что позволяет преступникам из-за границы использовать российские номера для своих целей. В 2025 году в Уголовный кодекс России были введены новые статьи, предусматривающие серьезное наказание за такие преступления — до 6 лет лишения свободы.

Следственный комитет напоминает несовершеннолетним, что легкие деньги не стоят их будущего. Если вам предлагают подобные схемы заработка, это ловушка. Ваша анонимность — иллюзия, все операции легко отслеживаются. Откажитесь от подозрительных предложений, прекратите контакты и сообщите взрослым о подозрительной активности.

Родителям также следует быть более бдительными. Обратите внимание на внезапное появление у ребенка дорогих вещей, наличных денег, частые разговоры по телефону, нервозность или агрессию. Помните, что возмещение ущерба, причиненного вашими детьми в результате преступления, ляжет на ваши плечи. Проводите разъяснительные беседы и объясняйте детям, что даже одно необдуманное действие может разрушить их жизнь.

