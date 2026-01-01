Пермский край оказался в федеральном каталоге лучших гастрономических практик Регион представлен в документе тремя проектами Поделиться Твитнуть

Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило программу «ПроЕДУ по России!», в рамках которой был создан каталог «Лучшие практики гастрономической индустрии регионов России». Этот документ объединяет успешные проекты и решения из разных субъектов страны. Он служит практическим руководством для распространения позитивного опыта между регионами.

Документ демонстрирует системный подход к развитию гастроиндустрии, которая объединяет экономику, культуру, туризм, сельское хозяйство и городскую среду. В каталоге представлены разнообразные практики: от локальных реестров блюд и восстановления традиционных рецептов до крупных гастрономических брендов, фермерских рынков, гастромузеев и образовательных программ.

Пермский край представлен в каталоге тремя проектами: образовательным мероприятием для школьников, которое знакомит их с особенностями и методами приготовления блюд народов Пермского края; интеграцией местной гастрономии в крупное культурное событие на примере Дягилевского фестиваля; а также деятельностью Ассоциации рестораторов «Гостеприимство и сервис», выступающей платформой для обмена опытом и повышения престижа профессий в сфере HoReCa.

Все проекты имеют четкую структуру и сопровождаются описанием проблем, управленческих решений, достигнутых результатов и ценности для региона. Это делает каталог полезным инструментом для органов власти, бизнеса и региональных команд, занимающихся развитием гастроиндустрии.

«Практики, представленные в каталоге, являются частью большой межведомственной работы в регионе, — отметил министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин. — Это включает достижения проекта «Покупай пермское», внедрение образовательных технологий, фестивали с участием местной кухни, гастрономические туры, созданные нашими туроператорами в партнерстве с бизнесом и производителями продуктов питания. Наша главная задача — развивать существующие модели и создавать новые, что мы и делаем в рамках программы АСИ «ПроЕДУ по России!». При содействии экспертов мы разработали гастрономический паспорт региона и готовим к запуску лендинг, который станет путеводителем по гастрономическим объектам и фестивалям региона».

Федеральный каталог лучших практик гастрономической индустрии рассчитан на обмен опытом между регионами, укрепление межрегионального сотрудничества и создание устойчивых гастрономических экосистем в стране, заявили в АСИ.

Программа «ПроЕДУ по России!» была запущена АСИ в 2025 году. Пермский край участвует в программе в числе 13 пилотных регионов.

