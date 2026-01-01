В аэропорту Перми откладываются и отменяются рейсы Утром задерживались самолёты авиакомпании «Победа» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском аэропорту Большое Савино сообщили об изменениях в расписании движения воздушных судов 10 марта.

Рейс N4 884 из Калининграда авиакомпании Nordwind Airlines, который должен был прилететь в 6:15, отменён.

На 4 часа отложен вылет рейса авиакомпании «Россия» FV 5971 в Хургаду (с 19:05 до 23:10). Задержка вызвана поздним прибытием самолёта из Египта. Рейс FV 5972 прилетит только в 22:00 вместо 17:00 по расписанию.

Утром задерживались самолёты авиакомпании «Победа»: с опозданиями на час-полтора вылетели рейсы ДР 434 в Москву ДР 570 в Санкт-Петербург; на два часа позже прибыли ДР 6513 и ДР 6511 из Москвы, ДР 1569 и ДР 569 из Санкт-Петербурга.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.