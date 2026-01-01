Пробки в восемь баллов сковали Пермь утром 10 марта Транспорт отстаёт от расписания на 15 минут и более Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром 10 марта пробки в Перми оцениваются в восемь баллов. Такие данные приводит сервис «Яндекс карты».

Согласно данным сервиса, наиболее затруднённое движение на улицах Мира, Карпинского, Стахановская, Чкалова. Также пробки фиксируются на шоссе Космонавтов, Комсомольском проспекте, бульваре Гагарина, улицах Пушкина, Ленина, Уральская.

Помимо этого, заторы замечены на улицах Соликамская, Юрша, Дружбы.

Как сообщили в департаменте транспорта Перми, автобусы отстают от расписания на 15 минут и более.

