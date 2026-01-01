В пригороде Перми закрылась популярная пекарня «Япечка» проиграла тяжбу с налоговой службой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье ушёл с рынка крупный производитель хлеба — «Япечка» из Култаево Пермского округа. «Коммерсантъ-Прикамье» сообщает, что в 2025 году предприятие не вело операционной деятельности, показав нулевые выручку и показатель прибыли.

Пермская хлебопекарня «Япечка» была создана в 2010 году в Култаево Ириной Раю, она же является директором компании. До последнего времени производитель хлеба стабильно показывал выручку около 100 млн руб. и был прибыльным. «Япечка» поставляла хлебную продукцию во многие магазины Перми, особенно была популярна в Индустриальном районе. Продукция пекарни позиционировалась как «здоровый хлеб».

В 2022 году ООО «Япечка» вступило в арбитражный спор с ФНС, которая доначислило ему налогов, пеней и штрафов на 30 млн руб. В 2024 году «Япеячка» проиграла спор. ФНС собиралась обратить взыскание на недвижимость хлебопекарни, но её учредитель погасил долг.

