Два многофункциональных центра в Пермском крае закрываются на ремонт «Мои документы» в Губахе и Горнозаводске не будут работать до конца марта

Фото: ВЕТТА

Многофункциональные центры в Губахе и Горнозаводске будут закрыты на плановый ремонт с 10 по 31 марта 2026 года. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевой МФЦ «Мои документы».

Во время ремонтных работы приём документов осуществляться не будет. Выдача готовых документов и консультации будут проводиться с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Суббота, воскресенье — выходные дни.

