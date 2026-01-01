Два многофункциональных центра в Пермском крае закрываются на ремонт
«Мои документы» в Губахе и Горнозаводске не будут работать до конца марта
Многофункциональные центры в Губахе и Горнозаводске будут закрыты на плановый ремонт с 10 по 31 марта 2026 года. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевой МФЦ «Мои документы».
Во время ремонтных работы приём документов осуществляться не будет. Выдача готовых документов и консультации будут проводиться с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Суббота, воскресенье — выходные дни.
