Пермские фигуристы стали бронзовыми призёрами Гран-при России Пермские пары заняли также четвёртое, пятое и шестое место в соревнованиях

Фото: fsrussia.ru/Федерация фигурного катания на коньках России

Пермская пара Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков стали бронзовыми призёрами Гран-при России по фигурному катанию — заключительного этапа престижной национальной серии, финал которой прошёл 8 марта. Судьи оценили их прокат в 216,49 балла. Это уже третья «бронза» пермской пары на российских чемпионатах.

Выиграли соревнования в парном катании чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский со 224,85 балла. На втором месте — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (220,1 балла).

Последующие места после тройки призёров завоевали ещё три пермские пары: Юлия Артемьева — Алексей Брюханов (201,3), Таисия Щербинина — Артём Петров (195,09) и Елизавета Осокина — Артём Грицаенко (191,23). Все четыре пермские пары тренирует Павел Слюсаренко.

