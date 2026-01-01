В трёх микрорайонах Перми в следующий уикенд будет отключено водоснабжение Жителей просят сделать запасы воды Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье» в своём телеграм-канале предупреждает о масштабном отключении водоснабжения в микрорайонах Гайва и Заозерье. Причина — ремонтно-восстановительные работы по адресу: ул. Кабельщиков, 23Б, которые пройдут 14 марта. Под действие отключения попадает вся почти Гайва и Заозерье. Окончание работ запланировано на 10:00 15 марта.

Кроме того, плановое отключение пройдёт в микрорайоне Нагорный в ту же дату из-за ремонта по адресу ул. Композитора Глинки, 7. Под отключение попадает часть домов на улицах Архитектора Свиязева, Геологов, Композитора Глинки и Космонавта Леонова. Окончание работ запланировано на 09:00 15 марта.

Жителей просят сделать запасы воды.

