В Прикамье начинается очередная «аномальная» неделя

Погода на неделе с 9 по 15 марта принесёт и аномальные морозы, и первые сильные оттепели.

Паблик «Опасные природные явления Пермского края», который ведёт профессор-метеоролог Андрей Шихов, опубликовал прогноз погоды на ближайшие семь дней.

Неделя началась с очень сильного похолодания: температура воздуха 8 марта оказалась ниже нормы на 15°С.

Ближайшая ночь — на 10 марта — также будет очень холодной, особенно на юге и востоке края. На северо-западе ожидается — 20… — 25°С, на остальной территории — 24… — 29°С, на юге в низинах — 30… — 32°С. В Перми ожидается — 26… — 28°С.

Однако атмосферная циркуляция уже перестраивается. Днём 10 марта холодная воздушная масса будет вытесняться за Урал. Облачность увеличится, на севере края пройдёт слабый снег, хотя на юге будет ясно до вечера. К вечеру потеплеет до — 10… — 15°С по краю и — 12… — 14°С в Перми: но усиление ветра до 10-12 м/с, на этот раз с юго-запада, добавит дискомфорта.

В ночь на среду подойдёт теплый фронт. С 11 марта на восток Европейской России и на Урал начнет поступать теплый и влажный субтропический воздух из Европы. Вынос тепла будет происходить по периферии высотного антициклона с центром в районе Чёрного моря и приведёт в Предуралье к слабой оттепели.

В среду, 11 марта, ожидается умеренный снегопад и метель (прибавка 1-4 см снега по региону, в Перми до 4 см). Температура воздуха ночью по краю — 10… — 15°С, на юге и востоке до — 18°С. К вечеру резко потеплеет — до 0… — 2°С, на западе края до слабой оттепели (0… + 2°С).

Снегопад продолжится на востоке и на севере края вплоть до утра четверга, в районе Чердыни и Губахи — до 10-12 мм осадков. Здесь и в районе Соликамска утром 12 марта будет отмечено наибольшее количество снега с начала зимы.

В четверг 12 марта заток тепла продолжится при облачной погоде. Температура воздуха ночью по краю 0… — 5°С, в Перми около 0°С. Днем уже от 0°С до + 4°С, только на севере и востоке еще до — 3°С, а в Перми + 1… + 3°С.

В Перми снег начнёт подтаивать, в результате чего ожидается сход снежных масс с крыш зданий и сильная гололедица на некоторых участках тротуаров.

С 13 марта тепло продвинется ещё дальше на восток по периферии антициклона над Казахстаном. Кроме того, из-за усиления влияния антициклона с Казахстана днём в пятницу есть шанс на прояснения не только на юге, но и в центральных районах края. Температура воздуха ночью в основном — 1… + 1°С, на юге до — 5°С. Днем до + 1… + 6°С, в Перми + 2… + 4°С. Теплее всего на северо-западе края, здесь ожидается первое достижение отметки + 5°С нынешней весной.

В выходные дни поступление всё более тёплых воздушных масс с запада и установление малооблачной погоды обеспечит дальнейший рост дневной температуры. Установится погода, характерная для начала апреля. На севере края ожидаются температурные рекорды. В ночные часы похолодает до — 2… — 7°С, но днём воздух будет прогреваться до + 4… + 9°С.

В результате неделя в Пермском крае закончится сильными оттепелями с дневной температурой + 5… + 9°С. Вероятны температурные рекорды на севере края. Такой серьёзный вынос тепла ожидается впервые с начала декабря.

В среднем неделя будет чуть холоднее нормы на юге края и чуть теплее на севере. Количество осадков в основном меньше нормы кроме северо-востока, где 11 марта пройдет сильный снегопад.

