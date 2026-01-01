Скончалась легендарная пермская лётчица Галине Смагиной было 83 года Поделиться Твитнуть

Гаина Смагина

Администратор

newsko.ru

В Перми 8 марта в возрасте 83 лет умерла знаменитая лётчица Галина Смагина.

Галина Олеговна Смагина — первая женщина-командир лайнера Ту-134 в гражданской авиации СССР, участница рекордного беспосадочном перелёта «София — Владивосток» на самолёте ИЛ-62М в 1977 году.

Галина Смагина родилась в 1942 году в Молотове (Пермь). Окончила Пермский авиационный техникум, затем Калужскую центральную объединённую школу лётчиков-инструкторов. Работала на самолётах ЯК-40, Ил-62, Ту-134. Служила командиром ТУ-134 Пермского объединённого авиаотряда Уральского управления МГА СССР до 1989 года. После выхода на пенсию работала преподавателем Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова.

Награждена орденом Трудового Красного Знамени. В 2001 году Галине Смагиной присвоили звание «Почетный гражданин города Перми» за заслуги в области образования и большой личный вклад в развитие города. В 2012 году она получила Строгановскую премию в номинации «Честь и достоинство».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.