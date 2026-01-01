В Пермской научно-производственной приборостроительной компании остаётся прежний руководитель Алексей Андреев переизбран на пятилетний срок Поделиться Твитнуть

Под руководством гендиректора ПНППК Алексея Андреева фактически уже создан оптико-волоконный кластер

Игорь Катаев

В конце февраля были подведены итоги общего собрания акционеров ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК). Единственным вопросом повестки был вопрос об избрании руководителя общества на пятилетний срок.

Согласно решению, которое приводит «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на неназванных собеседников, акционеры, обладающие 99,94% голосов одобрили кандидатуру нынешнего руководителя и совладельца ПНППК Алексея Андреева, возглавляющего компанию с 1993 года.

ПНППК — компания-производитель датчиков, элементов дистанционной передачи, сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для речных и морских судов, занимается также производством волоконно-оптических элементов. Была основана в 1956 году как Пермский часовой завод, своё нынешнее название получила после приватизации в 1993 году. В 2024 году ПНППК вошла в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.