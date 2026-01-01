Девять юных талантов из Пермского края получили стипендии фонда «Новые имена» Поделиться Твитнуть

Иветта Воронова и Денис Мацуев. Фото: newnames.ru

В Перми в начале марта прошёл XVI музыкальный фестиваль Дениса Мацуева, который ежегодно проводит Пермская филармония. По традиции в рамках фестиваля состоялся конкурс благотворительного фонда «Новые имена» им. Иветты Вороновой для юных музыкантов и художников и гала-концерт стипендиатов фонда.

Как сообщает министр культуры Пермского края Алла Платонова, Прикамье стало лидером России по количеству заявок и победителей конкурса: 121 заявка из 30 муниципалитетов и 9 победителей:

- Семён Круглов, фортепиано, Хоровая капелла мальчиков;

- Ева Гольдштейн, флейта, Центральная детская школа искусств Пермского государственного института культуры;

- Дмитрий Халдин, фортепиано, Пермская краевая специальная музыкальная школа;

- Данил Красноперов, баян, колледж Пермского государственного института культуры;

- Родион Белянский, фортепиано, Хоровая капелла мальчиков;

- Всеволод Якубовский, баян, Пермская краевая специальная музыкальная школа;

- Павел Парамонов, балалайка, Пермская краевая специальная музыкальная школа;

- Валерия Иманаева, изобразительное искусство, Пермское художественное училище;

- Алёна Савельева, изобразительное искусство, Центральная художественная школа при Пермском художественном училище.

Денис Мацуев в юности был стипендиатом фонда «Новые имена», а сейчас является его президентом.

Репортаж о фестивале будет опубликован в «Новом компаньоне» 10 марта.

