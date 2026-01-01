Снежный покров в Перми вырос на 10 сантиметров Первые оттепели ожидаются 12 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

День 8 марта стал одним из самых суровых по погодным условиям за всю зиму за счёт сочетания низкой температуры (—18… —24°С), сильного ветра с порывами до 15 м/с и снегопада. Мощный снегопад, сформированный границей антициклона, дал прибавку снежного покрова около 10 см. Об этом пишет в своём телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края» профессор ПГНИУ Андрей Шихов.

Ощущаемая температура по северу и востоку (в Гайнах, Бисере) 8 марта достигала —37°С, а в Перми —29°С. Впервые с 1999 года максимальная температура днём в марте оказалась ниже —20°С на значительной части Пермского края. Таких низких дневных максимумов не было даже во время арктических вторжений в марте 2013, 2021 и 2022 годов, когда ночные морозы достигали —30… —35°С. В Перми и Лысьве выпало по 4 см за день, а за сутки — по 10 см; для Перми это 30% месячной нормы осадков.

Метеоролог предсказывает, что 9-11 марта будут зафиксированы максимумы по высоте снежного покрова нынешней зимы.

С 12 марта в регионе начнутся оттепели, вследствие которых снег начнёт уплотняться и подтаивать.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.