В пермском аэропорту на 10 часов задерживается вылет в Москву Причина — задержка борта из Сочи

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В пермском аэропорту Большое Савино почти на десять часов задерживается вылет рейса авиакомпании «Победа» ДР 434 во Внуково (Москва).

Вылет, который по расписанию должен был состояться в 05:45, перенесён на 15:30. Встречный рейс ДР 433 прибыл из Москвы вовремя; борт был перенаправлен в Сочи, откуда он вернётся только в 14:50 (время прилёта по расписанию 05:15), после этого начнётся посадка пассажиров на Москву.

В аэропорту Сочи 8 марта в 17:37 были введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов, которые были сняты только 07:00 9 марта.

