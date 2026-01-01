Лыжник из Пермского края завоевал «бронзу» на Кубке мира Это первая награда российских спортсменов с момента их возвращения к соревнованиям под эгидой FIS Поделиться Твитнуть

Савелий Коростелев, лыжник из Пермского края, завоевал бронзовую медаль в гонке на 10 км классическим стилем на девятом этапе Кубка мира в финском Лахти.

Спортсмен назвал эту награду «маленькой победой». Для Коростелева это первая медаль на этапах «взрослого» Кубка мира и первая награда для российских спортсменов с момента их возвращения к международным соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). В гонке он уступил только норвежским лыжникам Йоханнесу Клебо и Мартину Нюэнгету.

«Это маленькая победа для меня. Я очень рад. В следующий раз постараюсь победить этих двух спортсменов», — цитирует Коростелева NRK.

Он также отметил, что если продолжит в том же духе, то сможет превзойти норвежцев: «Это говорит о том, что я близок к своей цели и мои тренировки приносят результаты. Мне нужно продолжать работать над собой, и тогда я смогу их обыграть».

В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение FIS о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям. FIS приняла это решение и разрешила российским лыжникам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. На данный момент право участвовать в международных соревнованиях получили Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Никита Денисов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.