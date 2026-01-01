Рейс из Пхукета в Пермь задерживается на два часа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино, прибытие рейса ZF 2963 из Пхукета в Пермь 8 марта задерживается на 2 часа 19 минут.

Прибытие самолёта из Таиланда по расписанию ожидалось в 22:00, но прилёт перенесён на 00:19 9 марта. Причины задержки рейса в аэропорту не поясняют.

Перелёт осуществляет авиакомпания Azur Air, тип воздушного суда — B-767.

