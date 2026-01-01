В МЧС предупредили об аномальных холодах в Прикамье 9 марта
Согласно информации Пермского ЦГМС, 9 марта в большинстве районов, особенно на севере и востоке Пермского края, ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура будет на 7°C ниже климатической нормы.
В связи с этим метеорологическим прогнозом в МЧС Прикамья рекомендуют:
— строго соблюдать правила пожарной безопасности и аккуратно обращаться с обогревательными приборами;
— не перегружать электросеть, подключая к ней слишком много электроприборов одновременно;
— обеспечить максимальную теплоизоляцию домов и бережно относиться к теплу;
— избегать переохлаждения и обморожения;
— быть внимательными и осторожными;
— при использовании газа проверить тягу.
О прогнозируемых погодных условиях, правилах безопасного поведения и требованиях пожарной безопасности стоит сообщить своим близким и знакомым. В случае экстренной ситуации следует звонить: «01» с стационарного телефона, «101» или «112» с мобильного.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.