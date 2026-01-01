В МЧС предупредили об аномальных холодах в Прикамье 9 марта Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Согласно информации Пермского ЦГМС, 9 марта в большинстве районов, особенно на севере и востоке Пермского края, ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура будет на 7°C ниже климатической нормы.

В связи с этим метеорологическим прогнозом в МЧС Прикамья рекомендуют:

— строго соблюдать правила пожарной безопасности и аккуратно обращаться с обогревательными приборами;

— не перегружать электросеть, подключая к ней слишком много электроприборов одновременно;

— обеспечить максимальную теплоизоляцию домов и бережно относиться к теплу;

— избегать переохлаждения и обморожения;

— быть внимательными и осторожными;

— при использовании газа проверить тягу.

О прогнозируемых погодных условиях, правилах безопасного поведения и требованиях пожарной безопасности стоит сообщить своим близким и знакомым. В случае экстренной ситуации следует звонить: «01» с стационарного телефона, «101» или «112» с мобильного.

