За 7 марта в Прикамье потушили 12 пожаров

Фото: МЧС по Пермскому краю

За 7 марта 2026 года в Пермском крае ликвидировано 12 пожаров: шесть из них произошли в Перми, по одному — в Большесосновском, Чердынском, Суксунском, Ординском, Краснокамском и Чусовском муниципальных округах. Один человек получил травмы, погибших нет. Об этом пишет ВЕТТА.

Вечером 7 марта в с. Мысы, на ул. Рублевской, случился пожар в жилом доме. На место происшествия выехали 12 сотрудников МЧС и 4 машины. Когда пожарные прибыли, они обнаружили, что горят баня, гараж и хозяйственные постройки. Одна женщина получила травмы. Площадь возгорания составила 70 кв. м. По предварительной версии, причиной пожара стало несоблюдение правил эксплуатации электрооборудования.

Для предотвращения пожаров 7 марта 197 профилактических групп, насчитывающих 460 человек, провели 1911 обходов жилых домов, проинструктировали по пожарной безопасности 3149 человек, распространили 2680 листовок с памятками.

Жителей и гостей Пермского края в Главном управлении МЧС России по региону призвали при первых признаках пожара немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».

