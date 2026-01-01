На телебашне РТРС в Перми 8 марта включат праздничную подсветку Поделиться Твитнуть

пресс-служба Пермского филиала РТРС

8 марта филиал РТРС «Пермский КРТПЦ» украсит телебашню на ул. Крупской в Перми специальной архитектурно-художественной подсветкой в честь Международного женского дня.

Световое шоу продлится 19:00 до 00:00.

«Разнообразные световые эффекты, символизирующие весну, красоту и женственность, создадут праздничное настроение и станут приятным подарком для всех женщин, гостей и жителей Перми и её окрестностей», — заявили в Пермском КРТПЦ.

