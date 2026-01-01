Единственной спортсменкой от РФ на церемонии открытия Паралимпиады оказалась пермячка Лыжница Анастасия Багиян приняла участие в параде в составе российской делегации Поделиться Твитнуть

фото : Официальный сайт Паралимпийского комитета России (ПКР)

Пермская лыжница Анастасия Багиян единственная из российских спортсменов приняла участие в церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года. Торжественное мероприятие прошло в итальянском городе Верона.

По данным ТАСС, в параде приняли участие спортсмены из 28 стран. Российская делегация включала четырёх человек: Анастасию Багиян, её ведущего Сергея Синякина, главу Паралимпийского комитета России Павла Рожкова и атташе делегации Екатерину Пронину.

Впервые с 2014 года флаг России был поднят на Паралимпиаде.

Анастасия Багиян поделилась своими эмоциями с российскими журналистами, сказав: «Просто рада участвовать. Наконец-то».

При этом 14 стран бойкотировали церемонию открытия из-за участия России под флагом и с гимном. К бойкоту уже присоединились Украина, Нидерланды, Австрия, Великобритания, Чехия, Канада, Германия, Хорватия, Румыния, Эстония, Финляндия, Латвия, Польша и Литва.

Всего в Паралимпийских играх 2026 года, которые проходят с 6 по 15 марта, участвуют шесть российских спортсменов. Помимо Анастасии Багиян, это лыжник Иван Голубков, сноубордисты Филипп Шеббо Монзер и Дмитрий Фадеев, горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина.

