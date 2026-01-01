В Пермском крае спрос на услуги дизайнеров интерьеров вырос на 34% Наибольший рост наблюдался в спросе на дизайн гостиных и детских комнат Поделиться Твитнуть

Проект студии дизайна интерьера Анастасии Безматерных

Жители Пермского края начали активнее обращаться к профессионалам с началом подготовки к весеннему сезону. Согласно данным «Авито Услуг», в первые полтора месяца 2026 года интерес к специалистам в области дизайна и интерьера увеличился на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший рост наблюдался в спросе на дизайн гостиных и детских комнат, который увеличился примерно в 4 раза. Проекты кухонь и спален также стали более востребованы, но рост составил около 3,7 раза. Спрос на дизайн ванных комнат и кабинетов вырос вдвое, а веранд — на 86%.

Пермские семьи уделяют особое внимание эргономике и организации пространства. Популярность работ по проектированию балконов и лоджий возросла более чем вдвое, а гардеробных комнат — на 83%.

Среди отдельных услуг можно выделить рост спроса на комплексное проектирование, который увеличился в 2,6 раза. Заказчики стали в 7,5 раз чаще обращаться за подбором отделочных материалов и почти в 4 раза — за созданием фотореалистичных рендеров. Профессиональные консультации строителей стали востребованнее в 3,6 раз, подбор мебели — почти в три раза, 2D-визуализация — в 2,4 раза, а 3D-визуализация — более чем в два раза. Также увеличилась популярность разработки планировочных решений на 87%.

«Авито Подработки» отмечает, что по всей России спрос на исполнителей в сфере архитектуры и дизайна вырос на 8%, при этом средняя заработная плата составила 63 626 руб. в месяц при частичной занятости.

