В Перми почтили память бойцов СОБРа, погибших 30 лет назад в Грозном Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

На Южном кладбище Перми прошло траурное мероприятие, посвященное 30-летию трагической гибели сотрудников СОБР «Стрелец» Росгвардии.

6 марта 1996 года два бронеавтомобиля с бойцами СОБР подверглись обстрелу боевиков. За проявленный героизм, высокий профессионализм и преданность Родине Андрей Борисов, Дмитрий Бывальцев, Вадим Бажин, Игорь Гуль, Сергей Плешков, Вадим Субботин и Сергей Федин были посмертно удостоены Ордена мужества. Младший лейтенант милиции Федор Кузьмин стал Героем Российской Федерации.

В церемонии участвовали руководители силовых структур и органов власти Пермского края, педагоги и воспитанники Пермского президентского кадетского училища им. Фёдора Кузьмина, ветераны спецподразделения, а также родные и близкие погибших.

Память героев почтили минутой молчания.

