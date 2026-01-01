Утром 8 марта в Перми резко похолодало на 10 градусов Поднялся ветер, продолжается снегопад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арктический холодный фронт добрался до Перми, вызвав резкое похолодание. По информации из аэропорта Большое Савино, температура за два часа снизилась с -7° до -17°C. Ухудшение погодных условий сопровождается сильным снегопадом и метелями, которые ухудшают видимость до 1 тыс. метров и менее. Скорость ветра достигает порывов до 13 м/сек.

Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, интенсивность снегопада скоро уменьшится, но ветер сохранится на протяжении всего дня, а температура останется на прежнем уровне.

"Сегодня один из наиболее суровых дней зимы, несмотря на то, что календарная весна уже наступила. На севере края, в Гайнах, температура опустилась до -24°C при ветре с порывами до 13 м/с. Тридцатиградусные морозы также наблюдались в Усть-Куломе, расположенном вблизи северной границы региона", - рассказали метеорологи.

Что касается осадков, то за ночь на нескольких метеостанциях (Пермь, Оханск, Лысьва, Чердынь, Чермоз, Березники) выпало по 6 мм (до 6 см снега). На юге и северо-западе края осадков выпало меньше (3-5 мм). С момента начала снегопада наибольшее количество осадков зафиксировано в Чермозе (9 мм) и Перми (6 мм). Однако, поскольку снегопад на востоке края продолжится до завтрашнего утра, лидером по количеству осадков, вероятно, станет Лысьва. В Перми в течение дня также ожидается дополнительное выпадение 3-5 мм осадков за счёт утреннего интенсивного снегопада.

С начала зимы в Чердыни и Чернушке высота снежного покрова достигла рекордных значений (в Чердыни - 111 см, в Чернушке – 91 см). В Перми выпало 92 см снега.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.