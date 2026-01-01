Утром 8 марта в Перми резко похолодало на 10 градусов
Поднялся ветер, продолжается снегопад
Арктический холодный фронт добрался до Перми, вызвав резкое похолодание. По информации из аэропорта Большое Савино, температура за два часа снизилась с -7° до -17°C. Ухудшение погодных условий сопровождается сильным снегопадом и метелями, которые ухудшают видимость до 1 тыс. метров и менее. Скорость ветра достигает порывов до 13 м/сек.
Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, интенсивность снегопада скоро уменьшится, но ветер сохранится на протяжении всего дня, а температура останется на прежнем уровне.
"Сегодня один из наиболее суровых дней зимы, несмотря на то, что календарная весна уже наступила. На севере края, в Гайнах, температура опустилась до -24°C при ветре с порывами до 13 м/с. Тридцатиградусные морозы также наблюдались в Усть-Куломе, расположенном вблизи северной границы региона", - рассказали метеорологи.
Что касается осадков, то за ночь на нескольких метеостанциях (Пермь, Оханск, Лысьва, Чердынь, Чермоз, Березники) выпало по 6 мм (до 6 см снега). На юге и северо-западе края осадков выпало меньше (3-5 мм). С момента начала снегопада наибольшее количество осадков зафиксировано в Чермозе (9 мм) и Перми (6 мм). Однако, поскольку снегопад на востоке края продолжится до завтрашнего утра, лидером по количеству осадков, вероятно, станет Лысьва. В Перми в течение дня также ожидается дополнительное выпадение 3-5 мм осадков за счёт утреннего интенсивного снегопада.
С начала зимы в Чердыни и Чернушке высота снежного покрова достигла рекордных значений (в Чердыни - 111 см, в Чернушке – 91 см). В Перми выпало 92 см снега.
