В Пермском крае в столкновении двух авто погибли два человека

Константин Долгановский

В Пермском крае 7 марта произошло ДТП с участием двух легковых машин. В результате аварии два человека погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале ГИБДД региона.

Предварительно установлено, что столкновение произошло около 19:00 по местному времени на 79 км трассы Полазна—Чусовой. BMW ехал из Чусового в Пермь, водитель потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ford Focus.

В результате ДТП водитель и пассажир BMW погибли. Двое пассажиров Ford Focus получили травмы и были доставлены в больницу.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства случившегося.

