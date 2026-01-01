«Пермские медведи» продолжили победную серию на домашнем паркете Матч со «Скифом» завершился счётом 39:36 Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

«Пермские медведи» продолжили победную серию в рамках турнира OLIMPBET Суперлига. На домашнем паркете 7 марта «берлога» принимала омский «Скиф». Матч завершился счётом 39:36.

До начала игры «Скиф» занимал 11 место, выиграв из 19 матчей только три и набрав всего шесть очков. У «Пермских медведей» было 17 побед, 34 очка и всего два поражения.

Начало матча 7 марта оказалось непростым для пермяков, гости повели в счёте, и сравнять его удалось только на 24-й минуте. К перерыву разница составляла три мяча в пользу хозяев площадки. По итогам игры «Пермские медведи» обыграли соперника и продолжили победную серию в турнире.

Следующий матч будет предпоследним в предварительном этапе. «Берлога» проведёт его на выезде в Москве 26 марта, против ЦСКА. Обе команды занимают лидирующие позиции в турнирной таблице.

